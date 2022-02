O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras recusou todos os pedidos de asilo dos 37 migrantes que foram resgatados, em novembro, pela Marinha Portuguesa, no Algarve. Sete destes homens continuam a sobreviver com o apoio do conselho português para refugiados.Os últimos migrantes que foram resgatados em alto mar, ao largo do Algarve, saíram da cidade de Kenitra, no norte de Marrocos, e garantiram que pagaram cerca de 800 euros para fazerem a viagem de barco.