Incêndio em casa provoca um morto em Fafe

Um homem, de 55 anos, foi encontrado morto, este sábado à tarde, no interior de uma casa que ficou completamente destruída na sequência de um incêndio, na Rua do Loureiro, em Regadas, concelho de Fafe.O alerta foi dado às 17h51 para o fogo na habitação, que foi dominado e depois extinto pelos Bombeiros de Fafe. O único morador da casa acabaria por ser encontrado pelos elementos da corporação, numa altura em que já nada foi possível fazer para evitar o óbito, que foi confirmado por equipa médica.No local estiveram também as autoridades, que investigam agora o que originou as chamas.