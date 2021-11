Homem de 80 anos encontrado em paragem cardíaca num tanque de água em Ponte da Barca

Um homem, de 80 anos, foi encontrado em paragem cardiorrespiratória, ao final da tarde de sábado, num tanque de água, em Ponte da Barca.A vítima foi encontrada e retirada do tanque por um vizinho. O alerta dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Ponte da Barca, para uma vítima em paragem cardiorrespiratória, no lugar de Ginzo, em Lavradas, Ponte da Barca. Os bombeiros ainda iniciaram as manobras de reanimação. No entanto, não foi possível reverter o estado da vítima. O óbito foi declarado pela equipa médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo.A ambulância de suporte imediato de vida (INEM) Ponte de Lima também esteve no local. A GNR local investiga as causas da morte. O corpo foi levado para o instituto de medicina legal de Viana do Castelo.Ao que tudo indica, não há indícios de crime.