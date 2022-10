Um homem foi baleado esta quinta-feira, junto a uma discoteca no Seixal. A vítima, considerada leve, foi transportada para o hospital Garcia de Horta após ter sido atingido por uma arma de fogo.O alerta foi dado às autoridades às 5h26 e no local estiveram os bombeiros do Seixal e a Polícia de Segurança Pública.