Um tiroteio que envolveu um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) fez um ferido, na tarde deste sábado, na Quinta da Princesa, no Seixal (Setúbal).Conforme apurou o, o incidente aconteceu após um polícia, à civil, ter perseguido um motociclista que seguia sem capacete. Após discussões entre os dois homens, o irmão do motociclista interveio e acabou por ser baleado pelo agente.A vítima foi transportada para o hospital, com ferimentos graves.A PSP está a investigar o caso.