Acidente com sete viaturas corta acesso à Ponte D. Luís em Santarém

Um choque em cadeia que envolveu sete veículos no tabuleiro da ponte D. Luís, que liga os concelhos de Santarém e Almeirim, provocou sete feridos ligeiros. O acidente ocorreu pelas 17h30 desta quarta-feira, e as vítimas foram transportadas ao Hospital de Santarém por questões de precaução.

Segundo o CM conseguiu apurar, houve um primeiro acidente que envolveu cinco viaturas à saída da ponte junto à aldeia da Tapada, e uma segunda colisão, mais atrás, entre dois carros que se aproximavam dos restantes.

À chegada dos meios de socorro, todos os condutores e passageiros estavam fora dos veículos. Para o local, foram mobilizados 32 elementos de várias corporações de bombeiros e da GNR, que cortou o trânsito na ponte enquanto duraram as operações de socorro e limpeza da via, e está também a investigar as causas do acidente.