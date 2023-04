Retomadas buscas por norte-americano desaparecido no mar em Vila do Bispo

As autoridades retomaram esta manhã as buscas por um cidadão norte-americano que se encontra desaparecido desde sexta-feira, depois de ter mergulhado de uma arriba, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com o responsável pelas operações de busca, capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Lagos, às 09h30 iniciou-se uma operação de mergulho, junto à falésia, para verificar se o homem de 27 anos terá ficado retido numa das várias grutas subaquáticas que se encontram no local.

No domingo, uma equipa de mergulhadores da Polícia Marítima tentou, por três vezes, procurar o jovem desaparecido, junto à falésia, mas as condições do mar impediram sempre os submarinistas de fazerem uma verificação debaixo de água, disse ao final do dia à agência Lusa o responsável, Pedro da Palma.

Segundo um comunicado da AMN, nas operações de busca, coordenadas pelo Comandante da Polícia Marítima de Lagos, estão empenhados elementos do comando local da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres, do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e o navio Sagitário, da Marinha Portuguesa, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

" [...] O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer", de acordo com a nota.

O capitão do porto de Lagos tinha afirmado à Lusa no domingo que, nesse dia, as autoridades tinham tentado realizar três mergulhos, mas que estes tinham sido "interrompidos por questões de segurança", visto que o mar estava "muito agitado".

O capitão do porto de Lagos salientou que a rebentação do mar tem sido intensa na zona de falésia onde o jovem saltou para a água e "a vítima pode estar presa em alguma furna ou gruta" submersa.

"Só com mergulho se poderá verificar esta possibilidade, mas para isso é necessário ter condições de mar favoráveis", observou, referindo que se pode também dar a hipótese de o mar a ter arrastado a vítima e mais tarde acabar por dar à costa.

O alerta para o desaparecimento do norte-americano foi recebido cerca das 20:00 de sexta-feira e ainda decorreram buscas durante parte da noite, até serem interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, informou a AMN na sexta-feira à noite.

Após o incidente, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima prestou apoio à pessoa que acompanhava a vítima, concluiu.