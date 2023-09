Um morto e um ferido grave em despiste na Guarda

O despiste de um veículo ligeiro na Estrada Municipal 567 causou esta quinta-feira de madrugada um morto e um ferido grave, na zona de São Pedro do Rio Seco, concelho de Almeida, distrito da Guarda.

O alerta para foi dado pelas 5h06, adiantou fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeida, Francisco Martins, esclareceu à agência Lusa que se tratou de um despiste seguido de capotamento na estrada que liga as localidades de São Pedro do Rio Seco a Castelo Bom.



Adiantou que a vítima mortal é uma mulher e o ferido grave um homem, ambos com idades entre 55 e 60 anos.





O ferido grave foi transportado para o Hospital da Guarda, de onde foi transferido de helicóptero para Coimbra.De acordo com o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, as operações de socorro envolveram 16 operacionais, apoiados por viaturas.