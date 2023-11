Carlos Amaral Dias terá enganado os médicos para não ser diagnosticado com cancro do pulmão e assim proteger a família. Este dado foi esta segunda-feira mencionado pela juíza durante a leitura do acórdão, no Campus de Justiça, em Lisboa. Margarida Alves referiu que foi o próprio quem o admitiu em declarações à Polícia Judiciária (PJ), durante na fase de inquérito do processo.









