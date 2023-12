Circulação condicionada na A3 após capotamento seguido de despiste em Braga

O capotamento de um automóvel e o despiste de outro veículo ligeiro provocaram quatro feridos, esta manhã, na A3, sentido Porto-Valença, em Priscos, Braga.

O alerta para o acidente, entre as saídas de Cruz e de Braga, foi dado às 07h31. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Famalicenses e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital de Braga. Uma das vias de circulação esteve cortada naquele sentido, provocando longas filas de trânsito. Além dos meios de socorro, estão também no local operacionais da concessionária Brisa.

A GNR investiga as causas do acidente.