Condutor que levava fortuna em droga diz-se arrependido

O condutor fiscalizado pela GNR, na EN 109, Pombal, com quase 600 mil euros em cocaína e haxixe, disse esta terça-feira estar "profundamente arrependido" e pediu ao Tribunal de Leiria para ser libertado, por "ser mais útil para a sociedade no exterior do que na prisão".Também a sua advogada de defesa pediu para a pena não exceder os cinco anos, para que possa ser suspensa. Já o Procurador do MP, "não se deixou convencer" de que o arguido não era o dono da droga e que apenas guardou a mala e fez o transporte, pedindo seis a nove anos de prisão.O acórdão é lido no próximo dia 27.