Um despiste de carro causou a morte de um homem, com cerca de 25 anos, na saída da A28 para Leça da Palmeira, Matosinhos, esta sexta-feira.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o carro caiu de um muro e acabou por embater numa árvore. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 1h09. Ocorrência mobilizou os Bombeiros Voluntários de Matosinhos e Leça, o INEM e a Polícia Municipal. No local estiveram 10 operacionais, apoiados por três veículos.