Mulher gravemente ferida após ser atropelada em Matosinhos

Uma mulher de 69 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento, na tarde desta sexta-feira, na Travessa Veloso Salgado, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

O alerta foi dado pelas 18h20 e dava conta de uma vítima que estaria debaixo de um automóvel. Foram mobilizados vários meios, incluindo um veículo de desencarceramento dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, mas, no local, os operacionais encontraram a mulher junto ao carro e não debaixo do mesmo.

A vítima foi assistida também pelas equipas médicas do INEM do Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, e depois transportada para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.



No local, esteve também a Polícia de Segurança Pública.