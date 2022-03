Um homem com cerca de 40 anos sofreu ferimentos graves esta quarta-feira à noite na sequência de um atropelamento na rua Ofélia da Cruz Costa, em Lavra, Matosinhos.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Matosinhos-Leça e pelo INEM e levada em estado grave para o hospital de São João, no Porto.Segundo apurou o CM o condutor do automóvel colocou-se em fuga após o atropelamento.O alerta foi dado às 22h22.