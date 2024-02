Um motociclista ficou ferido, na sequência do despiste da mota em que seguia, esta tarde de domingo, na Avenida de França, em Famalicão.



O alerta foi dado às 15h57.





No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão e os Famalicenses. A vítima foi transportada para o Hospital de Famalicão.A PSP esteve no local e está a investigar as causas do violento despiste.