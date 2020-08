21 resgatados durante fim de semana trágico no Algarve

No fim de semana em que morreram duas pessoas após incidentes, um total de 21 pessoas foram resgatadas do mar na região, fazendo disparar o número de salvamentos registados pela Autoridade Marítima Nacional para mais de 150, desde junho.

No sábado, foram resgatados 11 turistas franceses - cinco crianças e seis adultos - pelo salva-vidas de Ferragudo após o barco em que seguiam ter encalhado na praia da Afurada, em Lagoa.





No dia seguinte, foram registados dez resgates. Dois homens alemães foram arrastados num agueiro na praia do Castelejo, em Vila do Bispo. Um acabou por morrer e outro ficou ferido, tendo sido reanimado e transportado de helicóptero para o hospital. Quatro pessoas que tentaram ajudar os dois homens foram salvas.

Em Alvor, uma médica aposentada foi encontrada em paragem cardiorrespiratória. Foi reanimada mas acabou por morrer no hospital. Ainda no domingo, uma mulher e uma criança com um colchão insuflável forram arrastados pela corrente, na praia da Santo António. O marido, com uma boia, tentou salvá-las e foi também arrastado. Foram todos resgatados pelo salva-vidas de Vila Real de Santo António.

Para Rocha Pacheco, comandante da Zona Marítima do Sul, os incidentes estiveram "ligados às condições do mar, com muita ondulação e agueiros".



Apela aos banhistas para "procurarem praias vigiadas e respeitarem as indicações".