Já foram salvas 118 pessoas no Algarve este verão

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) já salvou na região do Algarve, desde a primeira semana de junho, um total de 118 pessoas.Segundo o CM apurou junto de fonte da Autoridade Marítima Nacional, naquele período foram efetuadas 80 ações de salvamento. Quanto ao número de de incidentes em terra foram 90 e 47 no mar. A Polícia Marítima teve ainda de intervir numa dezena de desacatos em praias.Um dos salvamentos mais recentes foi o de um banhista, de 29 anos, que ficou ferido com gravidade, no passado dia 5, depois de ter dado um salto do cimo de uma rocha para o mar, na praia do Carvalho, em Lagoa. A vítima fraturou as duas pernas. Desde então já foram registadas mais algumas quedas nas rochas e várias embarcações em risco tiveram de ser auxiliadas.Para evitar acidentes, a AMN aconselha as pessoas a "frequentar praias vigiadas, vigiar as crianças, respeitar a sinalização e as indicações dos agentes da autoridade e dos nadadores-salvadores" bem como "comer pouco, manter-se hidratado e evitar as horas de maior exposição solar". Além disso, devem "evitar zonas de risco ou agueiros e não se aproximar de arribas instáveis". E, "em caso de emergência, chamar o nadador-salvador ou ligar o 112".