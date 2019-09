Queda arrasta casal para a morte no mar em Ovar

O passeio habitual de um casal de cerca de 50 anos, por um esporão, em Ovar, esta quarta-feira pelas 12h00, terminou em tragédia. A mulher caiu à água, junto à praia de Cortegaça, e o homem tentou salvá-la. Morreram os dois afogados."Vimos a mulher em apuros no mar e o homem, quando a tentar socorrer, caiu à água. Tentamos ajudar e ligamos para o 112", disse André Pacheco, uma das testemunhas. "Corri o que podia, gritei por socorro para os nadadores-salvadores que estavam na praia de Esmoriz. Eles vieram logo, atiraram-se à água mas a agitação do mar era muita e não foi possível fazer mais", contou Ana Sousa.Os nadadores-salvadores resgataram o homem, que entrou em paragem cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo da mulher foi encontrado, cerca de meia hora depois, preso nas rochas do esporão. Foi retirado horas depois na baixa da maré.O s dois nadadores-salvadores ficaram feridos e um deles foi acompanhado pelo psicólogo da Polícia Marítima. "O acidente resultou de uma aproximação excessiva da rebentação. É uma zona rochosa e não é balnear" disse o comandante Cruz Martins.Os corpos foram levados para autópsia. As vítimas serão de Esmoriz, mas esta quarta-feira ninguém tinha reclamado os corpos e não se conseguiu encontrar família. No local ficou um carro que lhes pertencerá.A Autoridade Marítima já registou, este ano, 35 mortes na sua área de jurisdição: praias, portos e zonas fluviais (ver infografia). Nenhuma ocorreu por afogamento em zonas vigiadas.Na época balnear do ano passado morreram 11 pessoas, 4 delas em praias vigiadas.Uma mulher, 70 anos, foi encontrada inconsciente, esta quarta-feira, nas águas da praia de Paço d’Arcos. Vítima acabou por recuperar os sentidos. Polícia Marítima e bombeiros estiveram no local.