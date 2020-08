Banhista parte pernas a mergulhar de rocha em praia de Lagoa

Um banhista de 29 anos ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira de manhã, depois de ter dado um salto do topo de uma rocha para o mar, na praia do Carvalho, no concelho de Lagoa. A vítima fraturou as duas pernas.Segundo oapurou junto do comandante da Capitania do Porto de Portimão, Gonzalez dos Paços, a vítima "fraturou os dois membros inferiores" após "saltar de uma falésia". Num primeiro momento, o banhista foi assistido pelos tripulantes da embarcação salva-vidas de Ferragudo e por elementos da Marinha que prestam assistência nas praias durante o verão.O alerta foi dado pelas 09h45. No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Lagoa, os quais procederam à imobilização e estabilização do ferido. Este foi depois transportado, por mar, na lancha salva-vidas de Ferragudo, para a praia de Benagil, onde estava uma ambulância que o transportou para o hospital.No local do acidente estiveram cinco operacionais da embarcação salva-vidas de Ferragudo, a viatura Amarok cedida pela Câmara de Lagoa à Estação Salva-Vidas de Ferragudo, uma ambulância dos Bombeiros de Lagoa, uma mota de água com dois nadadores-salvadores da praia de Benagil e a Polícia Marítima de Portimão.O comandante da Capitania do Porto de Portimão, Gonzalez dos Paços, alerta para "os riscos dos saltos para a água do mar do topo de falésias, que podem provocar lesões, algumas das quais muito graves".