Passageiros feridos resgatados de barcos em Lagoa

Dois turistas feridos foram resgatados pela embarcação salva-vidas de Ferragudo, nos últimos dias, durante passeios turísticos em barcos junto à costa algarvia.Num dos casos, um passageiro que seguia a bordo de uma embarcação turística sofreu um ferimento numa perna com alguma gravidade, ao largo da praia do Carvoeiro, no concelho de Lagoa. O alerta foi dado pelas 16h25 de sexta-feira .Segundo oapurou junto da Autoridade Marítima Nacional, o capitão do Porto de Portimão ativou a embarcação da Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso que, ao chegar junto da vítima, "prestou os primeiros socorros enquanto procedia ao seu resgate e transporte para Ferragudo, onde se encontrava uma ambulância dos Bombeiros de Lagoa que procedeu ao transporte do ferido para o Hospital de Portimão".Três dias antes, o salva-vidas de Ferragudo assistiu mais uma vítima a bordo de outra embarcação marítimo-turística, ao largo da praia da Senhora da Rocha, Lagoa. O alerta foi dado à Polícia Marítima de Portimão e dava conta de que estava um passageiro a bordo com fortes dores de costas.A tripulação do salva-vidas, ao chegar junto da vítima, verificou que as fortes dores se deviam a lesões vertebrais crónicas. Perante a situação, procedeu à transferência da vítima para a embarcação salva-vidas, imobilizando-a na maca e transportando-a para Ferragudo, de onde seguiu, de ambulância, para o Hospital de Portimão.