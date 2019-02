Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça trava fecho de postos de correios no Algarve

Quatro municípios vão avançar com providência cautelar para evitar encerramentos.

Por Rui Pando Gomes | 08:56

A providência cautelar que será apresentada pela Associação de Municípios Terras do Infante, que inclui Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, e a Câmara de Lagoa vai travar o encerramento das estações de correios de Aljezur, Praia da Luz, Sagres e Carvoeiro. A medida judicial está a ser preparada e o processo de encerramento destas quatro estações já foi interrompido pelos CTT.



A última estação a ser incluída no denominado Plano de Transformação Operacional dos CTT foi a de Carvoeiro. Ou seja, está na lista para fechar. A decisão vai afetar milhares de moradores, portugueses e estrangeiros, sobretudo reformados, e turistas.



"Esta estação é indispensável porque recebe muitas encomendas e muita gente vem aqui levantar as reformas", referiu ao CM o comerciante António Carlos. Já o morador José Rodrigues entende que "os idosos vão ser muitos afetados" porque "terão de ir a Lagoa levantar as reformas".



Segundo o presidente da União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, Joaquim Paulo, esta estação "tem 300 apartados e atende cerca 200 utentes por dia, no verão, e 80 no inverno", números que justificam que "continue aberta".



Fonte dos CTT confirmou ao CM que o posto de Carvoeiro está na lista para fechar. No entanto, garante que "nos casos em que estas decisões foram alvo de uma providência cautelar, os CTT tomaram a decisão de interromper os processos de encerramento, até que os tribunais se pronunciem".