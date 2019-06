Seis heróis condecorados por dois salvamentos nas águas do Algarve

Dois atos heroicos. Seis vidas salvas no mar, em Carvoeiro, e no rio Arade, em Portimão. Os seis heróis foram este sábado condecorados, em Ferragudo, com medalhas de coragem, abnegação e humanidade atribuídas pela Autoridade Marítima Nacional.O primeiro salvamento ocorreu junto à praia de Carvoeiro, em Lagoa, no dia 14 de outubro de 2018.A atuação rápida dos agentes Carlos Barreto e Paulo Fernandes, da Polícia Marítima de Portimão, e dos tripulantes da embarcação salva-vidas de Ferragudo, José Júlio Jeremias e Osvaldo Pinto, foi crucial para salvar a vida de cinco banhistas, que estavam em risco de afogamento. A coragem de Adriano Santo, ex-militar da GNR, que se atirou à água com uma prancha, também foi essencial para o sucesso do resgate.O segundo caso ocorreu em março de 2018, em Portimão. Uma mulher caiu ao rio Arade e estava em risco de afogamento. O agente António Lopes atirou- -se à água e resgatou a mulher."Não são só os salvamentos que contam. É todo o trabalho que estes homens fazem. A abnegação e compromisso durante todos os dias de trabalho, em prejuízo da sua vida pessoal, já faz deles heróis", assumiu Ana Santos Pinto, secretária de Estado da Defesa Nacional.Carlos Barreto, Paulo Fernandes, José Júlio Jeremias, Osvaldo Pinto e Adriano Santo foram distinguidos como HeróisNa cerimónia esteve o comandante da Autoridade Marítima Nacional, vice-almirante Luís Pereira, e o capitão do Porto de Portimão Ricardo Arrabaça, entre outras personalidades.A governante fez ainda uma visita de barco à zona das praias de Benagil e Marinha, acompanhada pelo presidente da Câmara de Lagoa Francisco Martins.