Bombeiros resgatam pavão de ribeiro em Barcelos

Dois bombeiros de Barcelos resgataram, no domingo à noite, um pavão em hipotermia, que estava nas margens de um ribeiro na freguesia de Lijó, preso em canos de árvores.O pavão foi aquecido e está a recuperar em casa de um dos bombeiros que fez o salvamento.A chamada para os bombeiros foi feita às 21h20, por um popular, que se apercebeu da ave presa num local de difícil acesso.O resgate foi filmado e no vídeo vê-se o bombeiro de Barcelos a recuperar a ave e a colocá-la depois dentro do casaco, para a aquecer.Contactadas as autoridades, o pavão acabou por ficar ao cuidado da equipa.