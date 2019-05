Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de apoio no resgate de gato alvo de críticas em Santa Maria da Feira

Caso ocorreu em Rio Meão, com o animal a ficar durante dois dias no local.

Por P.J.D. | 08:55

A falta de apoio no resgate de um gato de uma árvore de grandes dimensões motivou críticas à Câmara de Santa Maria da Feira.



O caso ocorreu no sábado, em Rio Meão, com o animal a ficar durante dois dias naquele local, até um popular trepar a árvore para salvá-lo.



"A autarquia tem toda a sensibilidade para os problemas com os animais e colaboramos regularmente com todas as associações do concelho. Não pudemos ajudar neste caso porque a nossa plataforma está avariada e por causa da inoperacionalidade dos Bombeiros de Lourosa", disse, ao CM, uma fonte da Câmara da Feira.