Bombeiros salvam gato em poste do Pinhal Novo

Resgate aconteceu durante a tarde de sexta-feira.

Por J.T. | 09:52

Elementos dos bombeiros voluntários da corporação do Pinhal Novo participaram, ao início da tarde de sexta-feira, num resgate diferente.



Foram alertados por um popular, na zona da Fonte da Vaca, para a presença de um gato no topo de um poste de telecomunicações, sem outra maneira de poder descer.



Foi mobilizada para o local uma viatura da corporação com cinco operacionais. Foi erguida uma escada ao longo do poste e o animal acabou por ser retirado por um bombeiro, em segurança.



Mal chegou a terra, o gato acabou por fugir. O alerta foi dado às 14h15.