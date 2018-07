23 pessoas detidas por tráfico de droga no festival Boom

Quatro suspeitos ficaram em prisão preventiva.

16:26

23 pessoas, com idades entre os 22 e 48 anos, foram detidas por suspeita de tráfico de estupefacientes pela Polícia Judiciária e Guarda Nacional Republicana, esta segunda-feira, durante a operação Lua Cheia, a decorrer no Boom Festival, em Idanha-a-Nova.

As autoridades desenvolveram uma operação conjunta no âmbito do combate ao tráfico de drogas habitualmente consumidas neste tipo de veentos. Da operação 'Lua Cheia' resultou a detenção de 23 pessoas, sendo a maioria estrangeiros.

Este é o culminar de uma operação que teve inicio há cerca de três, com o objetivo de sinalizar e neutralizar a ação de pessoas que têm Portugal como destino apenas com o propósito de comercializar este tipo de substâncias.

No total foram apreendidas centenas de doses de haxixe, MDMA, cocaína, anfetaminas, pastilhas de ecstasy, microselos de LSD, dezenas de frascos de LSD em estado líquido, gomas impregnadas com LSD, cogumelos alucinógénios, substâncias vegetais impregnadas com DMT, Ketamina, ópio e micropontos de mescalina. Juntamenta estavam 11 balanças de precisão, diverso equipamento informático, de som e imagem, num total de 91 mil euros.



Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, sendo que quatro ficaram em prisão preventiva e um foi proibido de regressar ao recinto daquele festival.



Os restantes 18 aguardam decisão do Tribunal quanto às medidas de coação.