25 bombeiros combatem incêndio florestal em Vale de Cambra

Um incêndio florestal, em Vale de Cambra, está a ser combatido por 25 operacionais apoiados por 10 viaturas. O fogo chegou a entrar em fase de resolução mas, por ação do ventos, voltou a entrar no estado de ativo.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Vale de Cambra, para um incêndio florestal em Arões. Neste momento, as chamas lavram numa zona inacessível e não é possível fazer um ataque direto ao fogo. No entanto, para já, não há casas ou localidades em perigo.A GNR foi acionada para apoiar as operações de combate às chamas.