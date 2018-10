Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

300 escuteiros de Braga aprendem a salvar vidas

Explicadas técnicas que podem ajudar quem sofre uma paragem cardiorrespiratória.

Por Liliana Rodrigues | 09:20

Mais de 300 escuteiros dos agrupamentos de Braga participaram, este sábado, numa ação de formação em Suporte Básico de Vida que decorreu no Hospital de Braga. Dezenas de médicos e enfermeiros explicaram técnicas e conhecimentos sobre como atuar numa situação de emergência. Foram ensinados procedimentos para prestar uma primeira ajuda eficiente a quem sofreu uma paragem cardiorrespiratória.



"São gestos simples que podem ajudar a fazer a diferença em situações de emergência, que ocorrem quando menos se espera", explicou António Costa, enfermeiro do serviço de Urgência e responsável pela formação na área de Enfermagem do Hospital de Braga. "O objetivo é transmitir esse conhecimento para que os participantes sejam capazes de agir quando depararem com uma situação destas. O que pretendemos é que as pessoas reconheçam a situação de emergência, façam o pedido de ajuda corretamente e ponham em prática alguns gestos fundamentais até à chegada da ajuda diferenciada", acrescentou.



"É muito importante para nós porque contribui, desde logo, para que possamos conhecer mais a comunidade e as suas necessidades e depois, efetivamente, consigamos intervir quando realmente importa", afirmou Alexandra Gonçalves, chefe do núcleo de Braga do Corpo Nacional de Escutas.



"Queremos cuidar mais do próximo e estar mais envolvidos na comunidade. Acreditamos que é um dever partilhar com todas as pessoas aquilo que de melhor fazemos no Hospital de Braga", referiu Armanda Pereira, diretora de Recursos Humanos do Hospital de Braga.