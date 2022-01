Advogado, defensor dos mariscadores e especialista em Direito Marítimo. Ex-pugilista e fuzileiro. Fernando Farinha, de 43 anos, morreu em agosto de 2012 atingido pela hélice de um barco que lhe dava apoio quando mergulhava com botija na apanha furtiva de amêijoa no rio Tejo, em Alcochete. Deixou mulher, um menino então com dois anos, uma menina de quatro e uma jovem de 16.