4,4 milhões de euros para investir em dragagens no Algarve

Intervenções avançam no próximo ano em sete portos.

Por José Carlos Eusébio | 09:27

O Governo pretende investir no próximo ano cerca de 4,4 milhões de euros em obras de dragagem nos portos de pesca e de recreio do Algarve, apurou o CM. No total, serão concretizadas sete intervenções na região.



Segundo está programado, nos primeiros três meses de 2019 serão investidos 340 mil euros em dragagens de manutenção em Faro, 150 mil em Santa Luzia (concelho de Tavira) e 200 mil em Lagos.



No decurso do primeiro semestre vai ser executada a dragagem da barra e canal de navegação de Alvor, com um custo de quase 2,5 milhões de euros, enquanto na segunda metade de 2019 avançarão as obras de desassoreamento em Tavira.



Ainda por definir está o calendário da intervenção no troço do rio Guadiana entre Alcoutim e Pomarão, que aguarda ainda a validação pelas autoridades espanholas.



O investimento atinge os 870 mil euros.



PORMENORES

Areia reforça praia

A areia que vai ser retirada da ria de Alvor vai ser usada para reforçar o areal da parte nascente da praia de Alvor. Há quase uma década que os pescadores exigem o desassoreamento da ria, alegando que as embarcações de maior dimensão já não conseguem navegar na maré está vazia.



Ministério do Mar

A listagem das obras previstas para o Algarve foi revelada pelo Ministério do Mar, numa resposta por escrito a um requerimento do deputado Paulo Sá (PCP), a que o CM teve acesso.