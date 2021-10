O esquema virou moda e as queixas são diárias. O ano ainda não acabou e as autoridades (PSP e GNR) já registaram 4447 denúncias de furto de catalisadores, numa média de 494 por mês. Trata-se de um aumento de 77% em relação a 2020 (ver infografia), ano em que foram registadas 1012 queixas. “Houve 430 ocorrências no distrito de Lisboa no ano passado.