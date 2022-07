60 crianças retiradas de parque de campismo devido a reativação de fogo em Chaves

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Bustelo, no concelho de Chaves, obrigou esta sexta-feira a retirar, preventivamente, 60 crianças que se encontravam no Parque de Campismo do Açude, anunciou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes referiu que este incêndio, "o mais preocupante" em curso, afetou já uma habitação.

O fogo, que teve início pelas 14h45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução cerca das 02:00 de hoje, mas sofreu uma reativação esta tarde, pelas 14h45.