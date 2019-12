"A b**** da bófia": Mamadou Ba arguido por queixa de sindicato da polícia

O antigo assessor do Bloco de Esquerda, e dirigente do movimento ‘SOS Racismo’, Mamadou Ba, vai prestar declarações em março de 2020 ao MP, como arguido, após queixa apresentada pela Organização Sindical dos Polícias e por um agente a título particular.Em causa está uma mensagem que colocou na rede social Facebook, após uma intervenção da PSP em janeiro deste ano no bairro da Quinta do Jamaica, no Seixal, na qual apelida a PSP de "a bosta da bófia".A OSP e o polícia queixoso resolveram avançar para a justiça, e agora Mamadou Ba voltou a usar a página pessoal de Facebook para dizer que não está surpreendido. "Não me arrependo de nenhuma das responsabilidades que assumi no combate ao racismo", escreveu.