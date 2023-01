A cabine de um camião ficou destruída, esta tarde de terça-feira, na sequência de um incêndio, em Santa Maria da Feira.O condutor da viatura pesada escapou ileso.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho para um incêndio rodoviário, na A41, junto à rotunda do Picoto.A GNR foi acionada e investiga as causas das chamas.