Violenta colisão entre dois carros faz um ferido grave em Santa Maria da Feira

Uma colisão frontal, esta noite de sexta-feira, provocou um ferido grave na sequência de um acidente entre dois carros, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, há registo de mais dois feridos. Ao que tudo indica, uma das viaturas circulava em contramão numa via rápida.Um bebê de quatro meses também esteve envolvido no acidente mas escapou ileso.O alerta foi dado, cerca das 24h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na A41, sentido Espinho-Argoncilhe, na zona de Nogueira da Regedoura.A GNR e equipa da viatura médica de emergência e reanimação foram acionadas.O ferido grave foi levado, pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia. Os dois feridos ligeiros foram levados para o hospital da Feira.