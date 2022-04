Colisão entre dois carros provoca cinco feridos em Santa Maria da Feira

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, esta tarde de terça-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Lourosa e do Concelho de Espinho, na Avenida de S. Cristóvão, em Nogueira da Regedoura.Foram mobilizados para o local 19 operacionais apoiados por 8 viaturas. Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira foi também acionada.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR investiga as causas do acidente.