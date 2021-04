Fala a correr, quer dizer tudo e mais alguma coisa, tem pressa em apontar o dedo a quem lhe levou a filha.Está revoltada, gesticula com frequência, mas quebra e chora. Fernanda Soares, mãe de Catarina, não esconde a mágoa do caso não ter chegado ao tribunal criminal. E é no cível, pela primeira vez, que pode dizer tudo o que lhe vai na alma.