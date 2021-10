O desaparecimento de Noah, o menino de dois anos que sobreviveu 40 horas perdido nas matas de Proença-à-Nova, comoveu Portugal em maio.A CMTV anunciou em exclusivo que o menino tinha sido encontrado com vida. O Investigação CM teve, agora, acesso ao relatório final da Polícia Judiciária (PJ) que culminou no arquivamento do processo.