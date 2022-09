O PSD acusou esta segunda-feira o Governo de iludir os pensionistas e de fazer "uma habilidade" errada do ponto de vista político, começando a atualizar as pensões mais cedo, em ouubro, para as aumentar menos a partir de janeiro.

"Os pensionistas ganham zero com esta proposta face ao que estava na lei", afirmou o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro, em declarações aos jornalistas na sede nacional do partido, depois de o primeiro-ministro ter apresentado o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou esta segunda-feira para mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento.

O dirigente social-democrata contestou que o plano desta sexta-feira apresentado pelo Governo signifique "pôr as famílias primeiro", e reiterou que a resposta do executivo socialista "chegou muito tarde" e com atraso em relação às propostas de emergência social do PSD.