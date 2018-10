Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A1 cortada no sentido sul/norte devido a queda de árvore

GNR e Brisa estão no local a tentar resolver a ocorrência.

A Autoestrada do Norte (A1) foi na noite de sábado cortada ao trânsio, ao quilómetro 163, no nó de Soure, sentido norte/sul, devido à queda de uma árvore na via, informaram a Brisa e a GNR.



"A Brisa informa que, por motivo de queda de árvore na via, devido ao vento, o trânsito está cortado a A1 -- Autoestrada do Norte, no sentido norte / sul, ao km 163,3", refere um comunicado enviado à agência Lusa.



Fonte da GNR acrescentou que na A1, ao quilómetro 191, no sentido sul/norte, na zona da Mealhada, distrito de Aveiro, há uma viatura imobilizada na estrada e uma árvore caída na via, e ao quilómetro 180, no entido sul/norte, na zona de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, há sinais de trânsito caídos na via.



Na A17, que liga Leiria a Aveiro, há várias árvores caídas ao longo desta via, o que está a "condicionar" a circulação, segundo a GNR.



O Furacão Leslie provocou até às 22h45 a queda 120 árvores nos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria, os mais afetados até às 22h30, tendo sido já registadas mais de 200 ocorrências, informou este sábado a Proteção Civil.



Mais de 15.000 habitações estavam sem fornecimento de energia elétrica esta noite, devido à passagem da tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição, admitindo um agravamento da situação.



Segundo a mesma fonte, o maior número de habitações afetadas localiza-se nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria, no distrito de Leiria, representando "uma área muito significativa" da extensão dos danos.



O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.



De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04h00 de domingo.