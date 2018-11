Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Academia de luto por estudante que morreu a testar veículo

Acidente ocorreu no domingo num monte a 500 metros da casa onde vivia com a família.

Por Ana Silva Monteiro | 12:43

A Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo decretou três dias de luto pela morte de André Baptista Lima, de 18 anos, vítima de um acidente quando testava um protótipo criado por si e pelo seu pai.



O funeral do jovem, natural de Barcelos, vai ser realizado amanhã, às 09h00, na igreja de Fragoso.



O acidente ocorreu no domingo, por volta das 12h15, num monte a 500 metros da casa onde vivia com a família.



O estudante, que estava empenhado na criação de um protótipo de um quadriciclo que iria entregar como trabalho na universidade, quis testar sozinho o aparelho, mas sofreu um acidente.



Foi encontrado em paragem cardiorrespiratória por um grupo de motociclistas, debaixo do pesado protótipo. Não resistiu aos graves ferimentos e o óbito foi declarado.



A GNR foi ao local e está a investigar.



André Lima era filho único. Os familiares ficaram em estado de choque com a notícia do acidente fatal.