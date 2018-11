Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem estudante morre a testar um protótipo em Barcelos

André Batista, de 18 anos, conduzia quadriciclo que construiu com o pai e ficou debaixo do veículo.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Há algumas semanas que André Lima Batista, de 18 anos, estava empenhado na construção do protótipo de um quadriciclo que iria entregar como trabalho - era estudante do Ensino Superior em Viana do Castelo.



Apesar de não ter ainda os sistemas de segurança - os cintos chegariam nos próximos dias -, André não aguentou a curiosidade em experimentar o veículo que tinha construído com a ajuda do pai. Foi para o monte, a 500 metros de casa, em Barcelos, testá-lo, e sofreu um acidente fatal.



O estudante foi encontrado por um grupo de motociclistas debaixo do pesado protótipo, no meio da estrada de terra que dá acesso à capela de S. Gonçalo, em Fragoso. Eram 12h15. A vítima estava já em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipa do INEM, o óbito viria a ser declarado ainda no local, perante o desespero dos pais, que acorreram ao monte e ficaram em choque.



"Vai fazer-nos tanta falta. Um menino tão bom, tão amigo de todos", chorava, em pranto, o padrinho do jovem quando o corpo estava a ser retirado para o interior da ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.



André Batista era filho único e sempre teve uma paixão por veículos motorizados. O acidente aconteceu numa altura em que se encontrava sozinho e ninguém sabe o que levou a que ficasse debaixo do protótipo.



A GNR foi chamada ao local e investiga. A autópsia ao cadáver deverá realizar-se durante o dia desta segunda-feira e ajudará a esclarecer a causa da morte.