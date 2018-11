Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste contra muro mata jovem na IP3 em Tondela

Luís Marques, de 22 anos, perdeu a vida em zona classificada como ‘ponto negro’.

Por Luís Oliveira | 01:30

Um jovem de 22 anos morreu esta quinta-feira de madrugada na sequência de um despiste do carro onde seguia, no IP3, na zona de Botulho, em Tondela. O acidente ocorreu numa zona que é considerada ‘ponto negro’ do IP3 onde, nos últimos anos, aconteceram pelo menos quatro sinistros em tudo semelhantes ao de quinta-feira.



O alerta para o despiste foi dado aos bombeiros às 04h45 por um homem que se deslocava para o trabalho e se deparou com a viatura despistada contra um poste de iluminação e o muro de uma habitação. Luís Marques fazia a viagem entre Viseu e Santa Comba Dão quando se despistou numa curva do IP3. Galgou o separador lateral, desceu uma pequena ravina e embateu com violência no betão.



"Quando chegámos, a vítima encontrava-se encarcerada no veículo, em paragem cardiorrespiratória. Cumprimos o protocolo, mas o óbito acabaria por ser confirmado no local pelo médico do INEM", descreveu ao CM, Nuno Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela. As causas do acidente estão a ser investigadas.