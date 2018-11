Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 23 anos morre em despiste em Tondela

O acidente ocorreu na zona de Botulho às 05h00.

Por Lusa | 10:12

Um homem de 23 anos morreu esta quinta-feira, na sequência do despiste da viatura em que seguia, na c, concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pouco antes das 05h00, tendo a viatura sido encontrada numa estrada paralela ao Itinerário Principal 3 (IP3).



Ao local deslocaram-se 14 operacionais e seis veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.