Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno de 19 anos morre em acidente durante teste a viatura que criou

Acidente aconteceu numa estrada de terra junto à casa onde morava em Fragoso, Barcelos.

14:25

Um jovem de 19 anos morreu, este domingo, enquanto testava uma viatura criada por si para um projeto da faculdade. O acidente aconteceu em Fragoso, Barcelos.



O corpo foi encontrado pela manhã por um grupo de motards em passeio na estrada de terra onde o acidente se deu. Foram estes quem deram o alerta às autoridades quando viram o aluno debaixo do protótipo.



O jovem foi visto pela manhã a colocar gasolina e a ir para o monte, perto de sua casa, sozinho. Durante o teste o veículo terá tombado para cima da vítima.



As circunstâncias em que tudo aconteceu ainda não foram apuradas pelas autoridades. Os Bombeiros e o INEM foram chamados ao local e o óbito declarado no local.



Os pais do aluno deslocaram-se ao local e receberam apoio dos médicos do INEM.



O corpo foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Viana de Castelo onde amanhã vai ser realizada a autópsia.