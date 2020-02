Jovem de 22 anos atingido a tiro durante caçada aos javalis em Odemira

Um jovem, de 22 anos, sofreu este domingo ferimentos graves na sequência de um acidente com uma arma de caça perto da localidade da Relva Grande, na freguesia de São Teotónio, Odemira.

Segundo o CM apurou, a vítima estava a participar com amigos numa caçada aos javalis quando foi atingido acidentalmente por um tiro na zona do ombro esquerdo.

A vitima foi transportada pelo próprio pai desde o local onde foi atingido até à localidade da Relva Grande, onde foi assistido e estabilizado pelos bombeiros.

Segundo fonte dos Bombeiros de Odemira, o homem "estava consciente e não corre risco de vida já que o tiro apenas afectou a zona da clavícula".

Devido à gravidade do ferimento, o homem foi transportado no helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar em Lisboa onde vai ser alvo de uma intervenção cirúrgica.

O alerta foi dado às 17h24 e nas operações de socorro estiveram 11 operacionais dos Bombeiros de Odemira, da GNR e do INEM, apoiados por quatro viaturas e o meio aéreo.

A GNR esteve no local e vai agora investigar as causas do acidente.