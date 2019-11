Acidente condiciona circulação no IC1 em Alcácer do Sal

Um acidente entre um veículo pesado de mercadorias e um carro fez um ferido esta quinta-feira de manhã no IC1, à saída de Alcácer do Sal, no sentido Marateca - Grândola.O ferido, condutor do carro, foi assistido no local e transportado para um centro hospitalar.O trânsito encontra-se condicionado, sendo feito de forma alternada, com a GNR no local.Aguarda-se a remoção dos veículos da estrada.