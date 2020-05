Acidente com gás terá causado morte de homem e ferimentos graves na mãe em Elvas

A morte de um homem e os ferimentos graves sofridos pela mãe, na casa em que viviam no concelho de Elvas, na sexta-feira, terão tido causa acidental, com gás, revelou hoje à Lusa fonte ligada às investigações.

O incidente ocorreu em Vila Boim, no concelho raiano de Elvas (Portalegre), quando o homem, de 46 anos, foi encontrado morto e a mãe, de 79, em estado grave, em divisões diferentes da casa.

A mesma fonte avançou hoje à Lusa que as investigações apontam para a possibilidade de na origem do incidente estar uma intoxicação, alegadamente devido ao mau funcionamento de aparelhos a gás.



Depois de ter sido dado o alerta, cerca das 20:20 de sexta-feira, as autoridades encontraram o homem morto e a mãe em estado grave, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Luzia em Elvas, onde esteve em coma e prognóstico reservado.



A fonte contactada pela Lusa, adiantou hoje que a mulher já está livre de perigo, mas que ainda não estará em condições de ser ouvida pelas autoridades.



A GNR, que foi acionada para a ocorrência, disse, na altura, desconhecer as causas do incidente, pelo que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).