Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente faz cinco feridos e corta trânsito na ponte da Figueira da Foz

Feridos, cuja gravidade está por divulgar, foram transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

18:27

Um acidente que envolveu um veículo pesado e quatro ligeiros provocou esta quinta-feira à tarde cinco feridos na ponte Edgar Cardoso na Figueira da Foz e o trânsito estava cortado às 18h15 no sentido sul-norte, disse fonte da Proteção Civil.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o acidente terá tido origem no despiste do pesado, que abalroou as viaturas ligeiras.



A ponte Edgar Cardoso, sobre o Rio Mondego, é a principal e única entrada na Figueira da Foz para quem viaja de sul.



O trânsito estava às 18h15 fechado no sentido sul-norte e condicionado no sentido contrário.



No local, ainda de acordo com o CDOS, estava a PSP, o INEM e os Bombeiros Municipais e Voluntários da Figueira da Foz.



Os feridos, cuja gravidade está por divulgar, foram transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.