Um jovem forcado de 25 anos morreu no despiste de uma moto 4 ocorrido na sexta-feira ao final da tarde, em Lapa, no concelho do Cartaxo. No último dia de 2021, esta foi a única vítima mortal dos 177 acidentes registados pela GNR.



Miguel Afonso seguia no veículo de quatro rodas quando, por motivos que a GNR está a investigar, sofreu um despiste no interior da localidade. A vítima pertencia aos Forcados Amadores do Cartaxo.

